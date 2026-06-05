В Грузии задержали разыскиваемую ФБР аспирантку МГИМО
Суд в Грузии арестовал предпринимательницу и аспирантку МГИМО Татьяну Курашкевич, сообщает МВД страны в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной Meta). Женщину задержали по запросу ФБР США.
Ее задержали в Международном аэропорту Тбилиси. Татьяну Курашкевич подозревают в различных преступлениях, в том числе «в содействии преступной деятельности и соучастии в ней, участии в преступном сговоре и отмывании денежных средств». США настаивают на ее экстрадиции.
Об аресте женщины также сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева. По ее словам, в деле Татьяны Курашкевич упоминаются возможные сроки наказания вплоть до 70 лет.
По данным TV Pirveli, расследование связано со статьями об отмывании денег и участии в преступной деятельности.