Расфасовали Буркина-Фасо

Сборная России по футболу одержала крупную победу в товарищеском матче с командой Буркина-Фасо. Хозяева «Волгоград Арены» уже к 20-й минуте повели 2:0, а на исходе первого тайма получили численное преимущество после удаления в составе гостей. В большинстве россияне забили еще один гол и выиграли 3:0. Теперь их ждет матч со сборной Тринидада и Тобаго, который состоится 9 июня в Калининграде.

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После ничьей с Мали и поражения от Египта сборная России снова встретилась с представителем африканского континента. Может, Буркина-Фасо звучит не так громко, как Египет, и заметно уступает тому в рейтинге, но, как отметил главный тренер россиян Валерий Карпин на предматчевой пресс-конференции, «это и не Мали, у которого 11 человек все 90 минут находились за линией мяча». Он охарактеризовал Буркина-Фасо как команду, у которой более агрессивный, прессингующий стиль, выразив уверенность, что с ней получится интересная игра.

Между тем у подопечных Карпина как раз с игрой в последнее время наблюдались большие проблемы. В пяти предыдущих матчах они одержали лишь одну победу, и ту над очень скромной Никарагуа, потерпев два поражения при двух ничьих. В трех случаях сборная России не смогла забить ни одного гола, в том числе тем же Мали и Египту. На фоне таких результатов пошли разговоры о том, что она морально устала от бесконечной череды тренировочных спаррингов и Карпину все труднее мотивировать футболистов, которые сейчас к тому же уже могли быть в отпуске.

В матче с Буркина-Фасо продолжились и ставшие традиционными эксперименты с составом. Например, на этот раз в «старте» не оказалось ни одного профильного нападающего, и вперед отрядили Максима Глушенкова. У буркинийцев на острие действовал хорошо знакомый по выступлениям в Российской премьер-лиге за «Ахмат» Мохамед Конате. Хотя выделялись, конечно, прежде всего центральный защитник Эдмон Тапсоба из немецкого «Байера» и вингер Данго Уаттара из английского «Брентфорда», каждый из которых, по данным Transfermarkt, стоит €35 млн.

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Гости довольно уверенно начали матч, и вроде ничего предвещало, что они пропустят уже на 14-й минуте. Но центральный защитник Евгений Морозов сыграл на опережение в середине поля, сразу отдал пас Лечи Садулаеву, и одноклубник Конате, приблизившись к штрафной площади, хлестко пробил под перекладину, над руками голкипера Килиана Никиемы, который, мягко говоря, в том эпизоде не выручил свою команду. Более того, на 20-й минуте россияне развили успех. Антон Миранчук ворвался в свободную зону на правом фланге обороны соперника, получив мяч от Наиля Умярова, и внешней стороной стопы вырезал передачу на брата Алексея, а ему оставалось уже только подставить ногу. И вообще вся игра в атаке у хозяев строилась практически через левый фланг, где активничали Садулаев и располагавшийся чуть ниже Данил Круговой.

Буркинийцы после шестиминутного затмения пришли в себя. Правда, Лоанн Дусе едва не нарвался на прямую красную карточку за слишком жесткий фол против Умярова. Работала бы на «Волгоград Арене» система VAR, она вполне могла склонить сербского арбитра Ненада Минаковича именно к этому решению. А так Джорджи Минунгу, как и Алексей Миранчук, выступающий в США, создал неплохой момент для Конате, с ударом которого справился вратарь Александр Максименко. Гости и дальше старались играть агрессивно, но их защитник Мохамед Уэдраого допустил двойную ошибку, сначала совершив потерю, а затем еще и свалив убегавшего от него Глушенкова. В такой ситуации, когда россиянин выходил один на один с Никиемой, судья уже не мог не удалить нарушителя. Это произошло на 42-й минуте, и сборная России еще чуть не реализовала стандарт, заработанный Глушенковым. Кроме того, опасно бил Антон Миранчук.

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Во втором тайме буркинийцы даже в меньшинстве сумели перехватить инициативу и перевести игру к воротам Максименко, на что Карпин отреагировал массовыми заменами, выпустив одновременно шесть свежих футболистов. Среди них были и дебютанты — центрбек ЦСКА Кирилл Данилов, а также полузащитник молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов. У хозяев открылось второе дыхание, и Алексей Миранчук упустил отличную возможность оформить дубль, хотя в той атаке могли забивать и Круговой, и Дмитрий Баринов. А забил на 73-й минуте правый защитник Илья Вахания, замкнувший прострел Максима Петрова. Потом и Круговой был близок к тому, чтобы замкнуть прострел самого Вахании, и Петров каким-то чудом не добил мяч в сетку после чудесного спасения Никиемы, который непонятно как отбил первый удар полузащитника «Балтики».

Петров на левом фланге просто разрывал оборону гостей, а вот 18-летний Ибрагимов редко участвовал в игре, выполняя скорее функции опорника, но, что называется, общей картины не портил. В принципе если что и портило ее, то излишняя грубость буркинийцев, которые порой забывали о товарищеском характере матча. Их капитан Эдмон Тапсоба в концовке даже хотел выяснить отношения с Георгием Мелкадзе, а заодно потолкался с Бариновым и Даниловым, заслужив профилактическую желтую карточку. Сборная России на провокации не поддавалась и победила с красивым счетом 3:0.

Александр Ильин