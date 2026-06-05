Умер актер из «Теда Лассо», «Мерлина» и «Баффи» Энтони Хэд

Британский актер Энтони Хэд умер 5 июня в возрасте 72 лет от осложнений после пневмонии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление его семьи. Актер наиболее известен по ролям в сериалах «Тед Лассо», «Баффи — истребительница вампиров» и «Мерлин».

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Фото: 20th Century Fox Television Энтони Хэд

Фото: 20th Century Fox Television

Энтони Хэд родился в 1954 году в Лондоне в семье режиссера-документалиста и актрисы. В 1980-х годах начал сниматься в рекламе. Широкую известность приобрел благодаря роли Руперта Джайлза в сериале «Баффи — истребительница вампиров», который выходил с 1997 по 2003 год.

Господин Хэд сыграл более чем в 30 сериалах и 15 фильмах. Он исполнил роль Джеффри Хау в фильме «Железная леди» с Мерил Стрип, сыграл в фильмах «Перси Джексон и море чудовищ», «Бэтмен: Готэм в газовом свете», сериалах «Доктор Кто», «Бриджертоны» и других.