Инвестиционные соглашения на ПМЭФ-2026 принесут Ленобласти более 14 тыс. рабочих мест

Ленинградская область подписала на полях ПМЭФ-2026 соглашения на 314 млрд рублей, сообщил на брифинге по итогам форума губернатор региона Александр Дрозденко. Главным показателем прошедшего ПМЭФ он считает перспективы создания в регионе рекордного количества новых рабочих мест в рамках заявленных инвестпроектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам господина Дрозденко, это рекордный показатель за все время участия региона в ПМЭФ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По словам господина Дрозденко, это рекордный показатель за все время участия региона в ПМЭФ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Реализация проектов в рамках подписанных соглашений позволит создать в Ленобласти 14,5 тыс. новых рабочих мест. По словам господина Дрозденко, это рекордный показатель за все время участия региона в ПМЭФ. Объем инвестиций по проектам, заявленным на форуме, глава Ленобласти назвал хорошим показателем, учитывая текущую экономическую ситуацию.

Подписанные соглашения в социальной сфере направлены на поддержку ленинградских семей, особенно многодетных, отметил губернатор Дрозденко. Договоренности в рамках цифровизации затронут не только сферы производства, безопасности, деятельность госорганов, но и область образования.

Прошедший форум заложил основу для будущих инвестпроектов, некоторые из которых будут анонсированы на Балтийском региональном экономическом форуме (БРИФ), заявил господин Дрозденко.

Александра Тен