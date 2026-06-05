Рынок нативной рекламы вырастет втрое к 2033 году

Объем мирового рынка нативной рекламы к 2033 году достигнет $348 млрд, что более чем в три раза превышает показатель 2024 года ($105 млрд). Такие данные привела Ксения Пивоварова, директор по коммуникациям и связям с индустрией Telega.in, выступая на отраслевой сессии «Ъ» на ПМЭФ, посвященной контенту и качеству контакта с аудиторией.

«Это общий тренд. В мире мы видим, что в 2024 году объем нативной рекламы составлял 105 миллиардов долларов, а к 2033 году эта цифра достигнет 348 миллиардов долларов. Темп роста в пределах 13% показывает, что мы движемся в этом тренде», — сказала Ксения Пивоварову.

Рост интереса к нативной рекламе, по ее словам, связан с перегрузкой аудитории и феноменом «рекламной слепоты». Рынок интернет-рекламы в целом, как отметила госпожа Пивоварова, вырос на 28% год к году, однако традиционные баннеры и прямые рекламные сообщения пользователи все чаще игнорируют, пролистывая их.

В этих условиях нативная реклама — формат, который органично вписывается в контент, не выглядит как прямая реклама, доносит ценность продукта и вызывает доверие — становится ключевым инструментом, подчеркнула спикер.

Приводя локальные данные по России, Ксения Пивоварова отметила, что 44% респондентов положительно относятся к нативной рекламе при условии, что она соответствует тематике канала. Ранее Ассоциация развития интернет-рекламы сообщала, что объем рынка инфлюенс-маркетинга в РФ вырос на 20% — до 57 млрд руб.