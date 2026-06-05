Бывший топ-менеджер Выборг-банка получил 8,5 года за хищение более 1,5 млрд рублей

Замоскворецкий районный суд признал бывшего первого заместителя председателя правления Выборг-банка Дмитрия Дервоеда виновным в хищении имущества кредитной организации, сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Также ему запретили в течение трех лет занимать руководящие должности в банках

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Также ему запретили в течение трех лет занимать руководящие должности в банках

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд приговорил его к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Путем сложения с ранее вынесенными приговорами окончательное наказание составило 8 лет и 6 месяцев колонии. Также ему запретили в течение трех лет занимать руководящие должности в банках.

Гражданский иск АСВ в интересах банка на сумму более 1,5 млрд рублей удовлетворен полностью. Напомним, Банк России отозвал лицензию у Выборг-банка в 2016 году из-за высокорискованной кредитной политики и размещения средств в низкокачественные активы.

Карина Дроздецкая