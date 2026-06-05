Глава Positive Technologies указал на недостаточную защищенность малого бизнеса от киберугроз

Многие российские компании малого и среднего бизнеса не используют решения по кибербезопасности. Таким мнением поделился управляющий директор Positive Technologies Алексей Новиков на сессии «Ъ» на ПМЭФ-2026. По его словам, киберрисками больше озабочены крупные игроки.

«У бизнеса, особенно в сегменте малого и среднего, кибербезопасность совсем не в повестке. У них другие вопросы: устойчивость, кредитование, cash flow, новые рынки, перестроение цепочек поставок. Поэтому нельзя говорить, что вопросами кибербезопасности занимается каждая вторая компания на уровне CEO и акционеров. Об осознанной зрелости говорить пока рано»,— считает господин Новиков.

Эксперт отметил, что средний промежуток времени между обнаружением уязвимости и ее эксплуатацией сократился с нескольких дней до часов. С использованием искусственного интеллекта оно будет еще меньше, и потенциальному хакеру не нужно будет иметь специальных навыков для взлома. По мнению главы Positive Technologies, с появлением новой технологии возникнет и новый класс решений. «Уже сейчас начинают говорить об LLM-файрволах, скоро подоспеет регуляторика. Насколько большим будет новый класс решений, пока неизвестно. Тут больше вопрос к бизнесу, насколько эта технология покажет свою эффективность»,— заявил господин Новиков.

Как писал «Ъ», рынок киберучений в финансовом секторе по итогам 2025 года достиг 1 млрд руб., увеличившись за год на 35%. Подобные услуги становятся все более популярными из-за роста кибератак и позволяют повысить компетенции сотрудников и улучшить внутренние процессы реагирования на угрозы. Однако такие учения требуют подготовки и обойдутся заинтересованным организациям в десятки миллионов рублей.