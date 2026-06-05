Поезд Петербург — Евпатория отменили из-за беспилотной опасности в Крыму

Поезд №179/180, который должен был отправиться из Северной столицы в Евпаторию 6 июня, отменен. Причина — состав не прибыл в Петербург из-за отмены рейса из Евпатории 4 июня, связанной с беспилотной опасностью в Крыму, сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники компании уже оповещают пассажиров об отмене по телефону

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Сотрудники компании уже оповещают пассажиров об отмене по телефону

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По той же причине 6 июня отменяется отправка беспересадочной группы вагонов №410 по маршруту Псков — Чудово — Евпатория. Сотрудники компании уже оповещают пассажиров об отмене по телефону.

В компании отметили, что пассажиры смогут доехать до полуострова другими поездами. Также они вправе вернуть билеты без взимания сборов, добавили в компании.

Карина Дроздецкая