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Поезд Петербург — Евпатория отменили из-за беспилотной опасности в Крыму

Поезд №179/180, который должен был отправиться из Северной столицы в Евпаторию 6 июня, отменен. Причина — состав не прибыл в Петербург из-за отмены рейса из Евпатории 4 июня, связанной с беспилотной опасностью в Крыму, сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс».

Сотрудники компании уже оповещают пассажиров об отмене по телефону

Сотрудники компании уже оповещают пассажиров об отмене по телефону

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Сотрудники компании уже оповещают пассажиров об отмене по телефону

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По той же причине 6 июня отменяется отправка беспересадочной группы вагонов №410 по маршруту Псков — Чудово — Евпатория. Сотрудники компании уже оповещают пассажиров об отмене по телефону.

В компании отметили, что пассажиры смогут доехать до полуострова другими поездами. Также они вправе вернуть билеты без взимания сборов, добавили в компании.

Карина Дроздецкая

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