В «Сколково» назвали рынок долголетия одним из крупнейших в мире

Глобальный рынок долголетия и wellness может стать одним из двух-трех крупнейших рынков в мире, заявила директор Центра развития здравоохранения Школы управления «Сколково», доктор медицинских наук Марина Велданова на сессии ИД «Коммерсантъ» в рамках ПМЭФ.

«Сегодня рынок longevity, назовите wellness,— слово еще не найдено,— третий по размеру глобальный рынок. Он в разы больше рынка туризма, он намного больше рынка строительства»,— сказала госпожа Велданова.

По ее словам, этот рынок растет примерно на 10% в год. Госпожа Велданова подчеркнула, что бизнесу недостаточно просто адаптировать существующие продукты для людей старшего возраста. По ее мнению, серебряной экономике нужны новые сегменты, инновационные решения и продукты, точно адресованные реальным потребностям аудитории.

Она также предупредила о риске «мусорных технологий» и ложных обещаний в сфере долголетия. По словам госпожи Велдановой, Центр развития здравоохранения «Сколково» начал исследование рынков, стратегий и нарративов в этой области, чтобы структурировать подход к индустрии и отделить реальные решения от маркетинговых обещаний.