ВЦИОМ оценил вклад «серебряной экономики» в ВВП России в 5–7 трлн рублей

Так называемая «серебряная экономика» вносит в ВВП России от 5 трлн до 7 трлн руб., заявил председатель общественного совета при Минтруде РФ, генеральный директор Фонда содействия изучению общественного мнения Константин Абрамов на сессии ИД «Коммерсантъ» в рамках ПМЭФ.

Под серебряной экономикой понимается рынок товаров, услуг, занятости и социальных практик, связанных с людьми старшего возраста. Речь идет не только о медицинской помощи или уходе, но и о занятости, образовании, досуге, финансовой и цифровой грамотности, туризме, спорте и других сферах, где старшее поколение остается активным участником экономики.

«Это не расходы на старость, это инвестиции в активность, вложения в человеческий капитал, в городскую экономику, в серебряную экономику города»,— сказал господин Абрамов. По его словам, долголетие в России перестает восприниматься как «дожитие» и становится новой социальной нормой. Согласно приведенным им данным, начало старости в массовом представлении россиян приходится примерно на 62 года, ожидаемая продолжительность жизни — 79 лет, а желаемая — 85 лет.