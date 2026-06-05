Индустриальные девелоперы начали беречь ресурсы в условиях ограничений

Спрос на промобъекты в России растет, но реализация проектов столкнулась с жесткими ограничениями: дорогие деньги, кадровый голод и высокая цена ошибки. К такому мнению пришли участники делового завтрака «Газстройпрома» и ИД «Коммерсантъ» на ПМЭФ.

Замглавы «Газпрома» Олег Аксютин отметил, что главный тренд сейчас — это ускорение циклов. Ковыктинское месторождение, отметил он, запустили вдвое быстрее обычных сроков. «Классические темпы стали слишком длинными», — заявил господин Аксютин.

Бизнес требует предсказуемости, сошлись во мнении участники дискуссии. ТЭК как крупнейший инвестор готов обеспечить заказами на 10–15 лет. Замминистра энергетики Павел Сорокин призвал искать резервы внутри страны: «Нужно увеличивать скорость стройки и экспертизы, не перегружая экономику затратами».

Рынок отказывается от логики минимальной цены в пользу надежности подрядчика. Спикеры считают, что риски нельзя перекладывать на одного участника. Выходом может стать модель «Открытая книга» и долгосрочные сбалансированные контракты на 5 лет, что повысит предсказуемость инвестиций, отмечают они.

Главный вызов, заявили спикеры, — нехватка резервов. И на первый план, считают они, выходит эффективность. Власти уже оцифровали процессы «в днях», а девелоперы конкурируют не объемами, а бережливостью. «Мы работаем на гололеде: шиномонтаж на ходу», — описала ситуацию глава группы «Самолет» Анна Акиньшина.