В Москве средняя продолжительность жизни превысила 80 лет

Средняя продолжительность жизни в Москве в 2025 году превысила 80 лет, сообщил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов на сессии ИД «Коммерсантъ» «Инвестиции в долголетие и качество жизни как главный актив в мегаполисе», которая прошла в рамках ПМЭФ.

«Москва за последние годы сделала большой прорыв в продолжительности жизни. В 2025 году мы зафиксировали, что в Москве средняя продолжительность жизни переступила восьмидесятилетний рубеж»,— сказал господин Филиппов.

По его словам, в столице сейчас живут более 412 тыс. человек старше 80 лет, 58 тыс. москвичей старше 90 лет и около 1 тыс. жителей, перешагнувших вековой юбилей. Господин Филиппов отметил, что рост продолжительности жизни связан не только с развитием медицины, но и с городской средой, образом жизни и вовлечением людей старшего возраста в социальные проекты.

Он подчеркнул, что программы активного долголетия не заменяют социальную поддержку, а помогают людям дольше сохранять самостоятельность, активность и востребованность. «Важна не только длина жизни, но ее ширина и глубина»,— сказал представитель департамента.