«Т Плюс» не выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры ПАО «Т Плюс» утвердили рекомендацию совета директоров о невыплате акционерам дивидендов по итогам 2025 года. Об этом говорится в сообщении компании на сайте раскрытия информации.

По итогам первого полугодия 2025 года компания выплатила дивиденды в размере 0,1012 руб. на акцию. За 2024 год дивиденды также не выплачивались.

«Т Плюс» объединяет электрогенерирующие активы «Реновы» Виктора Вексельберга, а также другие газовые и коммунальные активы. Под управлением компании находится 54 электростанции, более 400 котельных и более 18 тыс. км тепловых сетей. Ежегодно «Т Плюс» вырабатывает и передает потребителям более 100 млн Гкал тепла и 50 млрд кВт•ч электроэнергии.