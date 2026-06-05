Из «Зенита» в основе сборной России вышел только Глушенков

В матче против команды Буркина Фасо, который пройдет 5 июня в Волгограде, в стартовом составе сборной России оказался лишь один действующий игрок «Зенита» — Максим Глушенков. Голкипер петербуржцев Денис Адамов начнет встречу на скамейке запасных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран игрок команды "Зенит" Максим Глушенков (слева)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ игрок команды "Зенит" Максим Глушенков (слева)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Капитаном сборной на этот матч назначен Алексей Миранчук. В стартовую одиннадцатку также вошли Александр Максименко, Вячеслав Бевеев, Виктор Мелехин, Евгений Морозов, Данил Круговой, Дмитрий Баринов, Наиль Умяров, Антон Миранчук и Лечи Садулаев. Встреча пройдет на «Волгоград Арене».

Команда Валерия Карпина с 2022 года проводит только товарищеские матчи — ФИФА и УЕФА отстранили ее от своих турниров.

Карина Дроздецкая