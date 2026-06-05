Фургон устроил массовое ДТП на КАД: пострадали четверо, включая ребенка

В пятницу, 5 июня, на 22-м километре Кольцевой автодороги во Всеволожском районе произошло массовое столкновение четырех автомобилей. Водитель фургона Jac не выдержал безопасную дистанцию, сообщили в полиции.

После удара фургона в JETOUR x70 тот врезался в Mercedes-Benz, а он — в Subaru Forester. В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель фургона, водитель JETOUR и его пассажиры, включая несовершеннолетнюю девочку.

Полиция проводит проверку, обстоятельства аварии устанавливаются. Информация о степени тяжести травм уточняется.

Карина Дроздецкая