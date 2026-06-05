Саратовская область вошла в топ-10 инвестиционного рейтинга АСИ

Саратовская область улучшила позиции в национальном инвестиционном рейтинге. Регион попал в десятку лидеров в РФ. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщила глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Канал Романа Бусаргина в MAX Фото: Канал Романа Бусаргина в MAX

Соседние Самарская и Волгоградская области расположились на 18-м и 15-м местах соответственно. Пензенская область тоже улучшила показатель, поднявшись с 19-й на 16-ю позицию.

В Саратовской области внедрен региональный инвестиционный стандарт, на муниципальном уровне разрабатываются собственные стратегии привлечения инвесторов. За последние три года объем инвестиций в основной капитал вырос более чем на 60%. Только за прошлый год реализовано 495 инвестпроектов на 40 млрд руб., создано свыше 3 тыс. рабочих мест, отметил губернатор Роман Бусаргин.

Национальный рейтинг рассчитывается АСИ с 2014 года по поручению президента РФ. Оценка проводится по 127 показателям в восьми направлениях, включая меры поддержки бизнеса и инвестиционную инфраструктуру.

Нина Шевченко