Пензенская область поднялась в национальном рейтинге инвестклимата в 2025 году

Пензенская область по итогам 2025 года поднялась с 19-го на 16-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Результаты представили на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили в правительства Пензенской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Пензенской области Фото: Правительство Пензенской области

Рост отмечен по показателям «Оценка эффективности работы специализированной организации по привлечению инвестиций» и «Оценка объектов инвестиционной инфраструктуры». По направлению «Оценка создаваемых условий для развития экспортной деятельности» регион занял пятое место. В новом блоке «Инновационная инфраструктура» Пензенская область находится на девятом месте по показателю доли малых инновационных организаций.

Национальный рейтинг рассчитывается Агентством стратегических инициатив с 2014 года по поручению президента РФ. Оценка проводится по 127 показателям в восьми направлениях, включая инженерную инфраструктуру, меры поддержки бизнеса и кадровые ресурсы.

Нина Шевченко