Путин назвал атаку БПЛА на Петербург медийным эффектом

Президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026 прокомментировал удар украинских беспилотников по Петербургу. По его словам, БПЛА ударили по Угольной Гавани, однако противник добился лишь медийного эффекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент заявил, что удар пришелся по Угольной Гавани

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент заявил, что удар пришелся по Угольной Гавани

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Украинские БПЛА надо сбивать и делать это эффективно. В этот момент они добились определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Является это решающим? Нет, не является»,— сказал президент.

Президент подчеркнул, что результат зависит от внутреннего единства общества, развития собственных вооружений, науки и ресурсной базы. «У России это все есть. Чем быстрее те, кто с нами борются, это осознают, тем лучше для них самих»,— заключил глава государства.

Карина Дроздецкая