В Невском районе появится спорткомплекс с двумя бассейнами

ООО «Фитнес Система», связанная с владельцем крупной сети «Алекс Фитнес», получила от Госстройнадзора разрешение на строительство спорткомплекса на Дальневосточном проспекте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Внутри расположатся два бассейна, тренажерные залы, залы для групповых занятий, раздевалки, душевые, кафе и многое другое

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Внутри расположатся два бассейна, тренажерные залы, залы для групповых занятий, раздевалки, душевые, кафе и многое другое

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Участок площадью 4544 квадратных метра находится в Невском районе недалеко от новой поликлиники, где раньше располагались железнодорожные пути. Согласно постановлению городского правительства от 28 мая 2025 года, землю сдают в аренду на 42 месяца — ровно на срок строительства. Торги не проводились: участок выделили под социальный объект.

Застройщик — ООО «Фитнес Система». По данным открытых источников, учредитель и гендиректор компании — Алексей Ковалев, который также имеет долю 49,8% в ООО «А-Групп» (управляет сетями «Фитнес Марата», «Алекс Фитнес», «A-Fitness» и др.).

Как сообщается на инвестиционном портале Санкт-Петербурга, внутри расположатся два оздоровительных плавательных бассейна, два тренажерных зала, спортивный зал для групповых занятий, раздевалки, душевые, кафе, тренерские, административные и технические помещения. Запланировано создание автомобильной парковки. Фасады здания отделают декоративной штукатуркой «под кирпич».

Арендная плата за участок на время стройки составит 25,2 млн рублей. Часть средств инвестор заплатит не деньгами, а квадратными метрами. После завершения работ он должен передать городу нежилое помещение площадью не менее 70 квадратных метров (по цене 89809 рублей за 1 кв. м). Его планируют отдать под нужды спортивной школы олимпийского резерва №1 Невского района. На инженерные изыскания отводится три месяца, на проектирование — 11 месяцев. Контроль за исполнением постановления возложен на вице-губернатора Николая Линченко.

Волкова Кристина, Сазонов Егор, Аджигитова Ева