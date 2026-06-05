В Невском районе появится спорткомплекс с двумя бассейнами
ООО «Фитнес Система», связанная с владельцем крупной сети «Алекс Фитнес», получила от Госстройнадзора разрешение на строительство спорткомплекса на Дальневосточном проспекте.
Внутри расположатся два бассейна, тренажерные залы, залы для групповых занятий, раздевалки, душевые, кафе и многое другое
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Участок площадью 4544 квадратных метра находится в Невском районе недалеко от новой поликлиники, где раньше располагались железнодорожные пути. Согласно постановлению городского правительства от 28 мая 2025 года, землю сдают в аренду на 42 месяца — ровно на срок строительства. Торги не проводились: участок выделили под социальный объект.
Застройщик — ООО «Фитнес Система». По данным открытых источников, учредитель и гендиректор компании — Алексей Ковалев, который также имеет долю 49,8% в ООО «А-Групп» (управляет сетями «Фитнес Марата», «Алекс Фитнес», «A-Fitness» и др.).
Как сообщается на инвестиционном портале Санкт-Петербурга, внутри расположатся два оздоровительных плавательных бассейна, два тренажерных зала, спортивный зал для групповых занятий, раздевалки, душевые, кафе, тренерские, административные и технические помещения. Запланировано создание автомобильной парковки. Фасады здания отделают декоративной штукатуркой «под кирпич».
Арендная плата за участок на время стройки составит 25,2 млн рублей. Часть средств инвестор заплатит не деньгами, а квадратными метрами. После завершения работ он должен передать городу нежилое помещение площадью не менее 70 квадратных метров (по цене 89809 рублей за 1 кв. м). Его планируют отдать под нужды спортивной школы олимпийского резерва №1 Невского района. На инженерные изыскания отводится три месяца, на проектирование — 11 месяцев. Контроль за исполнением постановления возложен на вице-губернатора Николая Линченко.