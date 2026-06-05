Розничные продажи вин в бутылках снижаются

Как следует из данных информационного центра WineRetail, в 2025 году доля вин в бутылках в структуре розничных продаж такой продукции сократилась на 5 процентных пунктов, до 80%. Снижение составило порядка 15 млн бутылок. Подсчеты предоставил вице-президентом Российской ассоциации экспертов рынка ритейла и руководителем WineRetail Александр Ставцев на конференции ИД «Коммерсантъ».

При этом аналитики WineRetail фиксирует рост спроса на вино в альтернативной таре. Так, натуральные розничные продажи такой продукции в мини бутылках выросли на 4%, в жестяной банки — на 7%, мягкой упаковке — на 8%. По мнению Александра Ставцева, подобная динамика обусловлена прямой реакцией граждан на рост цен на вино. Из-за снижения покупательской способности населения, многие потребители просто переключаются на более мелкий формат в вине, поясняет он.

По данным WineRetail, средний чек на покупку вина в региональном магазине у дома составляет 350-400 руб., в супермаркете в Москве или Санкт-Петербурге — 600-800 руб. Согласно подсчетам, доля сегмента до 600 руб. занимает более 50% рынка. Продажи вин дороже 1,2 тыс. руб. — единичны.