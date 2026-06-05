Родители умершей в больнице Карелии девочки требуют 50 млн рублей компенсации

Семья двухлетней Ники Куминовой, скончавшейся в ночь на 14 февраля в больнице Костомукши, подала иск о компенсации морального вреда на 50 млн рублей. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на юриста семьи Юлию Липинскую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предварительной причиной смерти названы гнойный бронхит и двусторонняя бронхопневмония

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Предварительной причиной смерти названы гнойный бронхит и двусторонняя бронхопневмония

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Девочку с ларинготрахеитом и умеренным стенозом госпитализировали вечером 13 февраля. По словам матери, Виктории Куминовой, ребенок около девяти часов задыхался на ее руках, но врачи не реагировали, советовали «развлекать дочку» и сделать лишь одну ингаляцию за ночь. Отец, приехавший в больницу после полуночи, стоял на коленях перед дежурным врачом, умоляя спасти дочь.

В 4:00 девочка перестала дышать на руках у матери. Реанимационные мероприятия начались с опозданием, к ИВЛ ее подключили только в 4:30. Предварительной причиной смерти названы гнойный бронхит и двусторонняя бронхопневмония. СК возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Иск подан в Костомукшский городской суд.

Карина Дроздецкая