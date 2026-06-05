Родители умершей в больнице Карелии девочки требуют 50 млн рублей компенсации
Семья двухлетней Ники Куминовой, скончавшейся в ночь на 14 февраля в больнице Костомукши, подала иск о компенсации морального вреда на 50 млн рублей. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на юриста семьи Юлию Липинскую.
Предварительной причиной смерти названы гнойный бронхит и двусторонняя бронхопневмония
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Девочку с ларинготрахеитом и умеренным стенозом госпитализировали вечером 13 февраля. По словам матери, Виктории Куминовой, ребенок около девяти часов задыхался на ее руках, но врачи не реагировали, советовали «развлекать дочку» и сделать лишь одну ингаляцию за ночь. Отец, приехавший в больницу после полуночи, стоял на коленях перед дежурным врачом, умоляя спасти дочь.
В 4:00 девочка перестала дышать на руках у матери. Реанимационные мероприятия начались с опозданием, к ИВЛ ее подключили только в 4:30. Предварительной причиной смерти названы гнойный бронхит и двусторонняя бронхопневмония. СК возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Иск подан в Костомукшский городской суд.