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Путин исключил угрозы экономике России

Россия сознательно идет на охлаждение экономики, заявил Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ. Он отметил, что не видит угроз для российской экономики ни сейчас, ни в будущем.

Владимир Путин признал, что сейчас наблюдается снижение роста ВВП и некоторые «другие вещи». По его словам, это делается для укрепления макроэкономических показателей. «Мы сознательно идем на охлаждение экономики, и ни сегодня, хочу вас заверить, ни в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим»,— сказал он.

По словам президента, базовые настройки экономики страны сохраняются. Это делает ее привлекательной как для отечественных, так и зарубежных инвесторов, указал он. «Вы сказали, войны, санкции, но экономика ведь растет. Благосостояние людей растет», — отметил господин Путин, отвечая на вопросы журналистов.

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