Мирзиёев предложил создать туристический проект от Самарканда до Петербурга

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать креативно-туристический коридор от Самарканда до Санкт-Петербурга. По его задумке, проект будет включать совместные фестивали искусства и кино, музейные выставки, гастрономические недели и музыкальные мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Мирзиёев рассказал об идее на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По его мнению, проект будет укреплять культурно-гуманитарное сотрудничество России и Узбекистана.

По словам Шавката Мирзиёева, в 2025 году Узбекистан посетил почти миллион российских туристов. «В этом году мы готовы принять еще больше»,— сказал президент Узбекистана.