Глава «Северстали» заявил о затяжном кризисе в металлургии

Генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев в интервью «Интерфаксу» заявил, что российская металлургия переживает системный затяжной кризис, который по своей природе отличается от всех предыдущих. По его словам, падение спроса на сталь в РФ продолжается с 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В первом квартале 2026 года спрос на сталь в России упал на 15%

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В первом квартале 2026 года спрос на сталь в России упал на 15%

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Этот кризис затяжной, системный. Если в 2008 году мы столкнулись с резким обвалом спроса, но через год-полтора он восстановился, то сегодня ситуация противоположная. Основные факторы — санкции, крепкий рубль и высокая ключевая ставка, которая „заморозила“ экономику»,— сказал господин Шевелев.

По его данным, в первом квартале 2026 года спрос на сталь в России упал на 15%, за четыре месяца — на 13,2%. Всего с 2024 года снижение составило треть. При этом фундаментальный спрос сохраняется: людям не хватает жилья, автомобили изношены, но платежеспособного спроса нет. «Северсталь» подтвердила прогноз производства на уровне 11,2–11,3 млн тонн, однако существенная часть продукции вывозится за рубеж с минимальной маржинальностью. «Мы пока держимся на плаву, все держатся…»,— резюмировал топ-менеджер.

Карина Дроздецкая