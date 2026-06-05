Xolidayboy, Мацуев, шедевры Царского села и фильм про Поклевских-Козелл

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать Дениса Мацуева, Toxis и Xolidayboy. В музеях — увидеть выставки «Царское Село. Шедевры императорской резиденции», «Непарадный портрет советской жизни» и «Дикие и домашние. Анималистический жанр в искусстве». В театрах — посмотреть спектакли «Призрак оперы» и «Пассажиры отложенных рейсов». В кино — посетить фильмы «Империя Поклевских-Козелл от Урала до Беларуси» и «Свой среди чужих, чужой среди своих». А лекторы расскажут о свердловском роке и известных шведах. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В Синара Центре в Екатеринбурге 6 июня пройдет джазовый моноспектакль «Все разводятся!?». Андрей Иноземцев и пианист Дмитрий Карпов исполнят песни Фрэнка Синатры, Леонида Утесова, Луи Армстронга, Людмилы Гурченко, Мишеля Леграна и The Beatles в авторских версиях, а также расскажут полные драматизма и иронии истории из жизни великих артистов. Зрители услышат такие композиции, как Fly me to The Moon, «Отчего, почему», My Way, Moon River, «Три года ты мне снилась» и «Пять минут». В концерт-холле «Свобода» 7 июня состоится концерт Toxis, одной из главных молодых звезд российской музыки. Прозвучат любимые хиты и новый материал. Билеты — от 2,6 тыс. до 4 тыс. руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мацуев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Денис Мацуев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ В большом зале Свердловской филармонии 9 июня пройдет концерт «Денис Мацуев. К юбилею филармонии». Пианист Денис Мацуев вместе со скрипачом Павлом Милюковым и виолончелистом Александром Раммом, а также Большим оркестром и Симфоническим хором исполнят произведения Моцарта, Бетховена, Респиги и Скрябина. Кульминацией вечера станет «Прометей» («Поэма огня») Александра Скрябина. Билеты стоят от 10,5 тыс. до 17 тыс. руб. В МТС Live Холле 11 июня — концерт Xolidayboy. Исполнитель хитов «Моя хулиганка» и «Пожары», лауреат премии «МУЗ-ТВ» в номинации «Прорыв года», представит лучшие песни и премьеры треков с нового альбома. Билеты — от 3 тыс. до 6,6 тыс. руб.

Выставки и экскурсии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В Нижнетагильском музее изобразительных искусств с 1 июня по 9 августа работает выставка «Дикие и домашние. Анималистический жанр в искусстве». Представлено более 150 произведений из фондов музея — живопись, скульптура, графика и декоративно-прикладное искусство, главной темой которых стали животные. Вход на выставку по единому билету. В Музее истории Екатеринбурга 6 июня стартует пешеходная экскурсия «Главный проспект: от усадьбы генерала до памятника маршалу» с гидом Ольгой Сухачевой. Участники пройдут маршрутом от усадьбы генерала Качки до памятника маршалу Жукову, узнают об озере под гостиницей «Исеть», свердловских буднях маршала Жукова и о том, почему Свердлов указывает на здание университета. Стоимость экскурсии — 700 руб. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) с 10 июня по 16 августа работает выставка «Царское Село. Шедевры императорской резиденции», подготовленная совместно с Государственным музеем-заповедником «Царское Село». Посетители смогут увидеть 360 предметов из дворцовых коллекций, включая подлинную флорентийскую мозаику «Осязание и обоняние» из Янтарной комнаты, а также акварели, фарфор, изделия из янтаря и вещи императорского обихода. Полный билет стоит 400 руб., льготный — 200 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В круглом зале Ельцин-центра на третьем этаже 10 июня открывается выставка «Непарадный портрет советской жизни», на которой покажут фотографии Владимира Сычева из коллекции Музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Экспозиция делится на три раздела: «Советская повседневность», «Лица андеграунда» и «Выставка в Измайлове». На снимках запечатлены сцены обычной жизни СССР, а также художники-нонконформисты, среди которых Илья Кабаков, Оскар Рабин и Леонид Губанов. Вход свободный. В Музее истории Екатеринбурга 11 июня пройдет кураторская экскурсия по выставке «Роковый корпус» и лекция «От подполья к легенде: история уральского рока» из цикла, посвященного развитию рок-музыки в Свердловске. Музыковед Тимофей Чаплюк расскажет, почему Свердловск стал одним из самых активных рок-городов, как появлялись песни, известные далеко за пределами Екатеринбурга, и какое влияние уральский рок оказал на всю российскую музыку. Билеты стоят 500 руб.

Спектакли В Литературном квартале 6 июня пройдет Пушкинский день «Два солнца», посвященный 227-летию со дня рождения Александра Пушкина и творчеству драматурга Николая Коляды. Гостей ждут бальные танцы, читки пьес, мастер-класс по печати на пишущих машинках, предсказания в Колядаскоп-беседке, праздничное шествие с духовым оркестром и театральный перформанс с участием актеров Камерного театра, Коляда-Театра и Екатеринбургского театра кукол. Также в Камерном театре вечером покажут спектакль Николая Коляды «Гробовщик» по повести Александра Пушкина. Вход на все уличные мероприятия свободный. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец молодежи

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дворец молодежи

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Во Дворце молодежи 6 июня представят концертную постановку мюзикла «Призрак оперы». Артисты концертно-театрального объединения Favorite voice и мюзикла «Нотр-Дам де Пари» исполнят на русском языке музыку Эндрю Ллойда Уэббера в сопровождении симфонического оркестра. Билеты можно купить в кассе Дворца. В ККТ «Космос» в Екатеринбурге 7 июня пройдет спектакль «Пассажиры отложенных рейсов». В нем выступят Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин и Ростислав Хаит. Действие разворачивается в аэропорту одного из городов далеко от Москвы, где застряли четыре совершенно не знакомых друг с другом человека. За два-три часа они не становятся друзьями на всю жизнь, но многое проясняется и для зрителей, и для них самих. Билеты стоят от 4 до 15 тыс. руб.

Кино Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магазин "Книги, кофе и другие измерения" в Верхней Пышме

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Магазин "Книги, кофе и другие измерения" в Верхней Пышме

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В пространстве «Книги, кофе и др. измерения» (Верхняя Пышма) 7 июня пройдет показ фильма «Империя Поклевских-Козелл от Урала до Беларуси». Зрители смогут встретиться с создателями картины — съемочной группой проекта «Культурного просвещения» вместе с историком Татьяной Мосуновой. Фильм посвящен династии Поклевских-Козелл, которая владела заводами на Урале. Вход на мероприятие свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться. В Библиотечном центре Екатеринбург (БЦЕ) 8 июня пройдет лекция и показ фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Лекторы Михаил Витушко и Андрей Назаров расскажут про жанр истерна в советском кино. «Мы поговорим о том, почему в 1960–1970-е годы советское кино обращается к эстетике приключения, погонь и дуэлей, и как эти элементы сочетаются с идеологией и мифологией советского государства. Истерн оказывается не просто развлечением, а формой создания нового мифа о границе, герое и революции»,— указано в описании. Билеты стоят 500 руб.

Лекции В Библиотечном центре «Екатеринбург» (БЦЕ) 6 июня отпразднуют день Швеции в формате лектория. В рамках него пройдет семь лекций про шведских дизайнеров, актеров, режиссеров, поваров, писателей и музыкантов. Вход на все лекции бесплатный, но требуется предварительная регистрация. В рок-зале Музея андеграунда 9 июня пройдет лекция «Зарождение Свердловского рока в 70-е годы / группа С-34». Это первая лекция из нового цикла к 40-летию Свердловского рок-клуба. Исследовательница Кайя Богданова покажет уникальные аудио-, фото- и видеоматериалы о первых уральских рок-группах. Билеты — от 250 до 500 руб.

Подготовила Анна Капустина