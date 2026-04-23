Спикеры меняются в голосе

Как минимум в пяти региональных парламентах после сентябрьских выборов могут смениться председатели. По данным “Ъ”, не собираются участвовать в предварительном голосовании «Единой России» (праймериз ЕР) спикеры заксобраний Амурской, Самарской и Томской областей. Новых председателей также предстоит избрать следующим созывам парламентов Карелии и Оренбургской области: их действующие руководители намерены баллотироваться в Госдуму.

20 сентября выборы депутатов пройдут сразу в 39 регионах. Как выяснил “Ъ”, в трех субъектах действующие руководители парламентов принимать участие в них не планируют. Так, не будет выдвигаться в новый созыв председатель заксобрания Амурской области Константин Дьяконов, сообщили “Ъ” в пресс-службе органа. По некоторым данным, должность может получить первый зампред амурского правительства Татьяна Половайкина.

Не планирует участвовать в выборах и спикер законодательной думы Томской области Оксана Козловская, впервые избравшаяся на пост еще в 2011 году, утверждают источники “Ъ”. Также воздержится от переизбрания руководитель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, занимающий пост председателя с 2018 года, говорят собеседники “Ъ”.

Председатели парламентов Карелии и Оренбургской области Элиссан Шандалович и Сергей Грачев будут принимать участие в избирательной кампании, но на другом уровне: оба заявились на праймериз в Госдуму. Напомним, срок подачи документов на предварительное голосование истекает 30 апреля.

Спикеры Мурманской областной думы и заксобрания Еврейской автономной области (ЕАО) Сергей Дубовой и Андрей Голубь претендуют как на прохождение в Госдуму, так и переизбрание в свои парламенты. Господин Голубь будет бороться за место в нижней палате по Еврейскому одномандатному округу и, вероятно, покинет регион, если кампания завершится успешно (действующий депутат Александр Петров документы на праймериз пока не подавал). Господин Дубовой претендует на переизбрание по своему одномандатному округу в регионе, но также может баллотироваться по списку в Госдуму.

Похожую стратегию избрали единороссы в Челябинской области, где второе место в региональной тройке списка ЕР займет вновь избранный в 2025-м спикером заксобрания Олег Гербер. Однако, по данным источников “Ъ”, вне зависимости от результата политик останется работать в регионе.

Не до конца ясна судьба председательского кресла в Курской областной думе. Бывшего председателя Юрия Амерева в октябре 2025 года после претензий к нему со стороны прокуратуры сменил Николай Жеребилов, занимавший пост с 2016-го по 2021-й. Источник “Ъ” в парламенте прошлой осенью допускал, что 73-летний господин Жеребилов будет возглавлять законодательный орган только до избрания нового созыва. Сейчас он уточняет, что решение о кандидатуре спикера пока не принято. На праймериз Николай Жеребилов не заявился.

Из действующих «старожилов» региональных палат на предварительное голосование уже заявились Людмила Бабушкина (Свердловская область, возглавляет парламент с 2007 года), Борис Хохряков (Ханты-Мансийский автономный округ, с 2011 года) и Игорь Мартынов (Астраханская область, с 2016 года). Кроме того, о намерении переизбраться публично заявил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, который с 2002-го по 2011-й представлял парламент Подмосковья в Совете федерации, а позднее трижды избирался его председателем. Все четверо, по данным собеседников “Ъ” в регионах, претендуют на то, чтобы возглавить палаты и в новых созывах.

Григорий Лейба, корсеть “Ъ”