Путин заявил об отсутствии международной изоляции России

Никакой международной изоляции России изначально не было, заявил президент страны Владимир Путин на ПМЭФ. По его словам, продолжались и некоторые проекты с компаниями из США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Инициатором попыток этой изоляции была прежняя администрация США, это всем хорошо известно, и потом сателлиты в Европе за этим последовали, и на сегодняшний день преуспели в этом больше, чем даже администрация США», — сказал господин Путин.

Президент России назвал представителей США «прагматичными людьми». Вашингтон продолжал сотрудничество с Москвой по тем направлениям, где это было выгодно, указал Владимир Путин. По его словам, надежными партнерами России также являются страны Африки и Азии.