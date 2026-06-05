В Екатеринбурге на время фестиваля «Движение» изменят маршруты 13 автобусов

С 00:01 5 июня до 05:00 8 июня в Екатеринбурге изменится схема движения 13 автобусных маршрутов в связи с проведением фестиваля автомотокультуры «Движение». Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из схемы исключают остановки «Площадь 1905 года» на улице 8 Марта. В оба направления по улицам 8 Марта – Малышева – Пушкина – Ленина будут следовать автобусы:

— № 46 «Папанина – Академика Ландау»;

— № 50 «Широкая речка – УрФУ»;

— № 51 «Елизавет – Академика Ландау»;

— № 52 «Елизавет – Академика Ландау»;

— № 54 «Краснолесье – Синие камни»;

— № 054 «Синие Камни – Ритейл-парк (Солнечный)»;

— № 62 «Академика Ландау – Южная подстанция»;

— № 89 «УрФУ – Окраинная улица»;

— № 93 «Академика Ландау – ДМБ № 9 (поселок Шувакиш)».

Помимо этого, скорректируют маршруты автобусов № 57, 60, 67 и 81.

Напомним, в рамках фестиваля «Движение» 6 июня пройдет мотопарад из Верхней Пышмы в центр Екатеринбурга. На время фестиваля в центре Екатеринбурга ограничат продажу алкоголя.

Анна Капустина