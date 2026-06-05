Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

«Защитники Отечества» заключили более 2,5 тыс. соглашений по найму ветеранов СВО

Государственный фонд «Защитники Отечества» заключил более 2,5 тыс. соглашений о сотрудничестве с крупнейшими работодателями страны, включая госкорпорации, для трудоустройства ветеранов СВО. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу фонда.

По данным организации, за три года работы за помощью в трудоустройстве обратились более 22 тыс. ветеранов СВО, свыше половины из них нашли работу. Председатель фонда, заместитель министра обороны Анна Цивилева отметила, что трудоустройство рассматривается как важнейший элемент комплексной реабилитации и социальной адаптации защитников. Кроме того, в фонд по вопросам обучения и переобучения обратились порядка 15 тыс. человек, на обучение направлено свыше 68% обратившихся.

Председатель фонда Анна Цивилева 3 апреля сообщала, что за три года с момента существования организации фонд «собрал с нуля» систему помощи ветеранам СВО и их семьям, от которых за это время поступило более 2,66 млн обращений. Сейчас «Защитники Отечества» работают во всех регионах, сопровождение ветеранов обеспечивают более 4,5 тыс. социальных координаторов.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд