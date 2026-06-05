«Защитники Отечества» заключили более 2,5 тыс. соглашений по найму ветеранов СВО

Государственный фонд «Защитники Отечества» заключил более 2,5 тыс. соглашений о сотрудничестве с крупнейшими работодателями страны, включая госкорпорации, для трудоустройства ветеранов СВО. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу фонда.

По данным организации, за три года работы за помощью в трудоустройстве обратились более 22 тыс. ветеранов СВО, свыше половины из них нашли работу. Председатель фонда, заместитель министра обороны Анна Цивилева отметила, что трудоустройство рассматривается как важнейший элемент комплексной реабилитации и социальной адаптации защитников. Кроме того, в фонд по вопросам обучения и переобучения обратились порядка 15 тыс. человек, на обучение направлено свыше 68% обратившихся.

Председатель фонда Анна Цивилева 3 апреля сообщала, что за три года с момента существования организации фонд «собрал с нуля» систему помощи ветеранам СВО и их семьям, от которых за это время поступило более 2,66 млн обращений. Сейчас «Защитники Отечества» работают во всех регионах, сопровождение ветеранов обеспечивают более 4,5 тыс. социальных координаторов.