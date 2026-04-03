«Защитники Отечества» отчитались о трех годах работы и 2,7 млн принятых обращений

Фонд «Защитники Отечества» за три года «собрал с нуля» систему помощи ветеранам СВО и их семьям, от которых за это время поступило более 2,66 млн обращений. Об этом рассказала председатель фонда, заместитель министра обороны Анна Цивилева на пресс-конференции в ТАСС по случаю трехлетия организации. По ее словам, такое число обращений характеризует масштаб запросов на поддержку в разных формах — от оформления социальных выплат до медицинской реабилитации.

Изначально готовой модели такой работы не существовало, подчеркнула госпожа Цивилева. В мировой практике есть отдельные примеры поддержки ветеранов, однако системы персонального сопровождения с длительной работой с самим ветераном и его семьей «в таком виде нет нигде, кроме России».

Сейчас «Защитники Отечества» работают во всех регионах, сопровождение ветеранов обеспечивают более 4,5 тыс. социальных координаторов. Значительная часть полученных обращений связана с оформлением документов и выплат, получением медицинской помощи и решением вопросов после возвращения к гражданской жизни.

В числе новых направлений работы — создание центров в крупных муниципалитетах по принципу «одного окна». Как пояснила Анна Цивилева, в таких пунктах сосредоточены представители разных ведомств — службы занятости, МФЦ, Социального фонда, военных комиссариатов, военной прокуратуры и военно-социальных центров. Этот формат уже опробован в нескольких регионах и теперь будет расширяться.

Отдельный блок фонда связан с занятостью и переобучением. За помощью в поиске работы в фонд обратились десятки тысяч ветеранов, часть из них уже трудоустроена.

Дмитрий Сотак