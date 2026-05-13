ФНС уличила липецкую торговую компанию в схеме с «клоном» на 68 млн

В Арбитражный суд Липецкой области поступило исковое заявление регионального управления Федеральной налоговой службы (ФНС) к местному ООО «Калина агро», зарегистрированному в 2016 году. Налоговый орган просит признать компанию взаимозависимой с одноименным юридическим лицом 2014 года и взыскать с ответчика в доход государства налоговую задолженность в размере 67,9 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Иск принят к производству. Третьим лицом в деле выступает ООО «Калина агро», которое налоговики считают аффилированным с ответчиком. Одновременно суд удовлетворил ходатайство УФНС об обеспечительных мерах: компании-ответчику запрещено совершать сделки, влекущие обременение или отчуждение прав, а Госавтоинспекции — проводить регистрационные действия с 17 транспортными средствами совокупной стоимостью 68,1 млн руб.

По мнению налоговой службы, компания-должник (созданная в 2016 году), пытаясь избежать взыскания доначислений по итогам проверки, перевела финансово-хозяйственную деятельность на взаимозависимую структуру — ООО «Калина агро» (зарегистрировано в 2014-м). Обе организации имеют одинаковый основной вид деятельности (оптовая торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства) и одного генерального директора и учредителя — Дмитрия Семенова. Из 25 сотрудников должника 23 перешли в другую «Калина агро», там же были перезаключены договоры с контрагентами. Анализ документов, истребованных управлением, показал у двух юридических лиц одних и тех же ключевых общих контрагентов — белгородское ООО «Русагро-Инвест», ООО «Курск Агроактив» и ООО «Казаньсельмаш».

По данным Rusprofile, ООО «Калина агро» (ответчик) зарегистрировано в феврале 2016 года в Липецке. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Единственным учредителем и генеральным директором с момента основания компании является господин Семенов. В 2025 году выручка общества составила 555 млн, чистая прибыль — 6,8 млн руб. ООО «Калина агро» (третье лицо) зарегистрировано в сентябре 2014 года в Липецке. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Дмитрий Семенов также является учредителем и генеральным директором с даты создания компании. 2025 год общество отработало с нулевой выручкой, убыток составил 21 млн руб.

В феврале 2023 года должник передал компании-«клону» три автомобиля — Renault Duster, Hyundai Sonata и Haval Jolion, оплата за которые не поступила. С июля по октябрь того же года активы переводились без какого-либо экономического обоснования, указывает налоговый орган.

Следующее судебное заседание состоится 30 июня.

В апреле стало известно, что Арбитражный суд Воронежской области принял к производству иск регионального управления ФНС к местному ООО «ГСС». Налоговый орган требует взыскать с компании задолженность в размере 180 млн руб. и признать ее взаимозависимым лицом с двумя разными ООО «Газспецстрой», зарегистрированными в областном центре. Заседание по делу состоится 18 мая.

Кабира Гасанова