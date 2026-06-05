Жители Петербурга пожаловались на сбой мобильного интернета и Wi-Fi

За последние сутки в городе зафиксировали 2,4 тысячи жалоб на работу интернета. Сбои наблюдаются не только в мобильной сети, но и при подключении к Wi-Fi, сообщается на онлайн-сервисе Downdetector.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2,4 тысячи жалоб зафиксировано за сутки

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ 2,4 тысячи жалоб зафиксировано за сутки

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Судя по графику, больше всего обращений от горожан начало поступать ближе к полудню 5 июня. За последний час из Петербурга сообщили о проблемах в работе SkyNet (10%), «ВКонтакте» (7%), Telegram (7%), Discord (7%) и «Яндекс Пэй» (5%).

На днях жителям города начали приходить сообщения об ограничениях мобильного интернета в целях безопасности. В уведомлении говорилось, что продолжат работать «белые списки», SMS и звонки. В городе продолжается ПМЭФ-2026, сегодня в том числе состоялось выступление Владимира Путина на пленарном заседании.

Карина Дроздецкая