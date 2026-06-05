Что немцу хорошо, то русскому — угроза

Излюбленным объектом атак недоброжелателей России были и остаются межнациональное и межконфессиональное единство. С таким тезисом выступили участники тематической панели на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Отрабатывать эти угрозы следует «ювелирно», принимая во внимание многочисленные факторы, в том числе наличие у ряда россиян «исторической родины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Подходы российских властей к национальной политике фактически опираются на принципы, заложенные несколько столетий назад,— «дать возможность каждому говорить, молиться и трудиться по-своему», заявил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов: «А еще лучше — дать возможность участвовать в государственном и культурном строительстве». По его словам, многонациональный и многоконфессиональный базис содержит «огромный потенциал для свершений во всех сферах» и работать над ним необходимо так же системно, как «наши оппоненты пытаются его разрушить».

Речь идет о попытках раскачивать межнациональный мир и согласии с акцентом на «расчленении России на отдельные субъекты по национальному признаку» и применением националистических лозунгов, продолжил чиновник. Информационное воздействие извне в связи с этим господин Баринов назвал ключевым вызовом.

Общественное мнение формирует контент, поддержала его депутат Госдумы Марина Ким («Справедливая Россия»).

Работать над повесткой, по словам телеведущей, следует «более ювелирно», расставив акценты и оттенки «нативно, а не в лоб».

«Есть всегда соблазн сказать: покажите многонациональную семью во всех на свете фильмах и во всех контентах, но так не работает»,— подчеркнула парламентарий.

Интересно, что упомянутым оппонентам российский путь едва ли показан, следовало из слов экс-главы австрийского МИДа Карин Кнайсль. «У Европы все прекрасно получалось, когда она была фрагментирована <…> и наблюдалась состязательность между национальностями и народностями»,— заявила дипломат. Не согласившись «с королем или курфюрстом», политик или мыслитель всегда мог найти убежище неподалеку, объяснила госпожа Кнайсль: «Так поступил Мартин Лютер. Так поступил Генрих Гейне: его осудили в Германии, а он отправился в Париж. Сегодня скрыться в Париже ему бы не удалось».

Вопрос лояльности граждан, принадлежащих к национальностям с собственными государствами, маячит и перед властями РФ, отметил депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»): «Кому они лояльны: Родине, откуда они происходят, или стране, в которой они живут столетиями и являются гражданами?» Если власти намерены добиваться единства, следует ставить вопрос и в контексте «понимания со стороны национальных диаспор», предупредил парламентарий.

По его словам, повод к анализу дает ситуация, складывающаяся в Армении, власти которой взяли курс на «уход из общего пространства».

Опросы внутри страны показывают до 25% поддержки действующей власти, тогда как российские армяне, напротив, чаще высказываются в пользу оппозиции.

«Происходит разрыв между диаспорой и родиной армян, эту ситуацию надо проанализировать,— рассудил господин Затулин.— Думая о единстве России, мы должны понимать, что 7 июня в Армении будет решаться не только судьба армянского, но и в какой-то мере затрагиваться судьба многонационального народа РФ, частью которого являются армяне».

Потому «активность по периметру наших границ» является частью не только внешней, но и внутренней политики, подытожил Константин Затулин. Но и рецептом для России ни в коем случае не являются ксенофобия, выстраивание стены и мигрантофобия, добавил единоросс: «Есть проблемы, но они гипертрофируются, в том числе политическими деятелями, которые зарабатывают себе на этом политический капитал. Для нас этот путь заказан».

Григорий Лейба