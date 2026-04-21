Утиную ферму в Орловской области оштрафовали за нарушения ветеринарных правил

Россельхознадзор выявил множественные нарушения ветеринарных правил содержания сельскохозяйственной птицы на птицеводческом предприятии ООО «Мулард Утка» в Орловской области. Организации назначен штраф в размере 50 тыс. руб. Он уже оплачен. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

По данным Rusprofile, ООО «Мулард Утка» основано 23 апреля 2019 года и зарегистрировано в деревне Альшанские Выселки Орловской области. Предприятие работает в сфере разведения сельскохозяйственной птицы. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Единственным владельцем компании выступает Александр Семак. Генеральным директором фирмы является Екатерина Мятечкина. В 2025 году выручка ООО «Мулард Утка» составила 30,3 млн руб., что на 47% ниже уровня 2024-го. При этом убыток сократился с 34,4 до 10,2 млн руб.

В ходе выездной проверки в марте 2026 года были, в частности, выявлены следующие нарушения:

не действовал санпропускник при въезде на производственную площадку;

отсутствовали документы, подтверждающие безопасность комбикормов;

не проводилась обработка птицеводческих помещений против паразитических клещей;

отсутствовали записи в журнале учета дезинфекции въезжавшего на территорию транспорта.

Кроме того, по информации ведомства, на предприятии не соблюдались требования к обращению побочных продуктов животноводства.

В конце марта 2026 года Россельхознадзор через суд добился приостановки работы курского производителя молочной продукции — ООО «Сырная долина». Как сообщал «Ъ-Черноземье», поводом стали повторные нарушения требований технических регламентов Таможенного союза.

Денис Данилов