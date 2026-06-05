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Мирзиеев предложил запустить туристическо-креативный проект от Самарканда до Петербурга

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев предложил запустить туристическо-креативный проект от Самарканда до Санкт-Петербурга. С такой инициативой глава Узбекистана выступил во время пленарного заседания ПМЭФ-2026 с участием президента РФ Владимира Путина.

Глава государства планирует проводить совместные фестивали, музейные выставки и музыкальные концерты

Глава государства планирует проводить совместные фестивали, музейные выставки и музыкальные концерты

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава государства планирует проводить совместные фестивали, музейные выставки и музыкальные концерты

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В целях укрепления культурно-гуманитарного измерения нашего сотрудничества предлагаем запустить проект креативно-туристического коридора от Самарканда до Санкт-Петербурга»,— заявил господин Мирзиеев.

Идея, по словам президента Узбекистана, подразумевает проведение совместных фестивалей, музейных выставок и музыкальных концертов.

Карина Дроздецкая

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