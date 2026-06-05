Мирзиеев предложил запустить туристическо-креативный проект от Самарканда до Петербурга
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев предложил запустить туристическо-креативный проект от Самарканда до Санкт-Петербурга. С такой инициативой глава Узбекистана выступил во время пленарного заседания ПМЭФ-2026 с участием президента РФ Владимира Путина.
Глава государства планирует проводить совместные фестивали, музейные выставки и музыкальные концерты
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«В целях укрепления культурно-гуманитарного измерения нашего сотрудничества предлагаем запустить проект креативно-туристического коридора от Самарканда до Санкт-Петербурга»,— заявил господин Мирзиеев.
Идея, по словам президента Узбекистана, подразумевает проведение совместных фестивалей, музейных выставок и музыкальных концертов.