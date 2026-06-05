Основателя iSpring Юрия Ускова приговорили к трем годам условно

Йошкар-Олинский городской суд признал виновным учредителя ООО «Ричмедиа» и основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его приговорили к трем годам условно и штрафу в размере 500 тыс. руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель iSpring Юрий Усков

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Основатель iSpring Юрий Усков

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Судом установлено, что Юрий Усков через подконтрольное ООО взял в аренду 20 земельных участков в Оршанском районе республики на льготных условиях под комплексное освоение территории. Вместо капитальных домов на участках возвели быстровозводимые каркасные конструкции без прочной связи с фундаментом. Согласно экспертизе, они не являлись объектами капитального строительства. После оформления участков в собственность большинство строений разобрали.

Республике Марий Эл причинен ущерб в размере 3,5 млн руб. — разница между льготной и рыночной стоимостью земли.

Суд приговорил основателя IT-компании к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафу в 500 тыс. руб. Бывшие глава и первый заместитель главы администрации муниципального образования оправданы.

Подробнее — в материале «Земля вышла боком».

Анар Зейналов