Бизнес, суды и собаки

В 2025 году в Татарстане неоднократно возбуждались уголовные дела против предпринимателей. Владельца дорожной компании «Волгаавтодор» обвинили в организации покушения на собственную сноху, основателя «Волгадорстроя» арестовали за хищение при строительстве трассы М-12, а владельца промбазы судят за гибель женщины от нападения собак. Псевдопсихолог предстал перед судом по обвинению в насилии над клиентками, а экс-главу ОКБ им. Симонова освободили от наказания за хищение 494 млн руб. из-за истечения сроков давности. «Ъ Волга-Урал» вспоминает, как это было.

Среди громких дел — арест основателя «Волгадорстроя» Станислава Шевырева

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Среди громких дел — арест основателя «Волгадорстроя» Станислава Шевырева

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Покушение без мотива

14 октября в Казани на Ирину Шевыреву, супругу предпринимателя, совершили нападение — исполнитель нанес ей множественные ножевые ранения. Женщина выжила.

Следствие обвинило в организации покушения свекра пострадавшей — Станислава Шевырева, замдиректора дорожной компании ООО «Волгаавтодор», и его сына Ивана, мужа жертвы.

В деле также фигурируют руководитель службы безопасности компании Андрей Черкасин, которого следствие считает куратором слежки. Его этапировали в СИЗО Мензелинска из Казани, изолировав от других фигурантов дела и адвокатов. В декабре он написал явку с повинной и частично признал вину. Из материалов дела следует, что Андрей Черкасин не отрицает причастность к организации противоправного деяния в отношении потерпевшей. Однако в явке есть существенная оговорка: он утверждает, что «просил совершить в отношении Ирины Шевыревой преступление лишь небольшой тяжести» и не предполагал, что деяние будет связано с покушением на жизнь.

Мотивы действий Андрея Черкасина и роль руководителя «Волгаавтодора» Станислава Шевырева следствие не раскрывает. Также фигурантом дела является начальник смены охраны Булат Галлямов, который признал вину в организации слежки и находится под домашним арестом.

Станислав Шевырев с октября находится в СИЗО. Его сын Иван был отпущен после истечения предельного срока ареста — следствие не стало добиваться продления меры пресечения. Мотив преступления следствие не раскрывает.

На заседаниях дважды появлялась сама пострадавшая. Ирина Шевырева просила освободить свекра, заявив о его непричастности. «Считаю, что он не имеет никакого отношения к нападению на меня. Конфликтов и неприязненных отношений у меня с ним не было. Характеризую его как положительного человека, любящего отца, свекра, дедушку», — зачитала ее адвокат. При этом с мужем Иваном на заседании супруги держались на расстоянии и не общались.

Защита развернула масштабную кампанию в поддержку Станислава Шевырева. Адвокаты представили письма от 2,6 тыс. работников компании, высокопоставленных чиновников Татарстана, включая главу исполкома Казани и министра транспорта республики, а также депутата Госдумы от «Единой России». В обращениях указывалось, что изоляция Шевырева влияет на сроки выполнения госконтрактов по строительству и обслуживанию дорог в Татарстане. Суд доводы отклонил и продлил арест до 14 февраля 2026 года.

Исполнитель Рифат Султанов на суде рассказал журналистам не только об октябрьском нападении, но и о еще одном преступлении — наезде на Ирину Шевыреву на электросамокате в 2024 году. По его словам, оба раза он действовал по указанию других лиц, получив за это деньги.

Трасса в СИЗО

12 ноября в казанском аэропорту сотрудники ФСБ задержали владельца ООО «Волгадорстрой» Айрата Миннуллина. Бизнесмен собирался лететь в Ялту на реабилитацию после лечения. Его подозревают в мошенничестве и растрате на 2,425 млрд руб. при строительстве участка трассы М-12 Дюртюли — Ачит.

По версии следствия, в 2023–2025 годах руководители «Волгадорстроя» перечислили авансовые платежи в 2,425 млрд руб. субподрядчику «Инвест-Капитал» за дополнительные объемы работ. Однако затем эти работы были изъяты из отчетов, а авансы не возвращены. Еще два эпизода касаются растраты средств, полученных из Фонда национального благосостояния, которые перевели на счет другой компании, также принадлежащей Айрату Миннуллину. В декабре к делу добавился новый эпизод на 1,7 млрд руб. — общий ущерб превысил 4,1 млрд руб.

Владелец «Волгадорстрой» Айрат Миннуллин

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Владелец «Волгадорстрой» Айрат Миннуллин

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Волгадорстрой» участвовал в возведении 41-километрового участка М-12 в Татарстане и Чувашии стоимостью 24,8 млрд руб., строил 81-километровую дорогу по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов на трассе М-7 и выиграл контракт на возведение Большого Казанского кольца. За 15 лет фирма получила госконтракты на 37,5 млрд руб. 2024 год компания закончила с убытком 3,6 млрд руб., а в апреле 2025 года была признана банкротом.

«Никаких действий, направленных на нецелевое расходование, ни мною, ни другими работниками компании не совершались. Я никуда не собирался убегать, ничего не похищал абсолютно!» — заявил господин Миннуллин в суде. По его версии, проблемы возникли из-за того, что другие кредиторы подали на банкротство фирмы и компания физически не смогла продолжить работу из-за расторжения контрактов.

Параллельно с уголовным делом идет процесс банкротства. Кредиторы требуют с Айрата Миннуллина около 7 млрд руб. Супруга бизнесмена Светлана представила брачный договор от 2001 года, согласно которому все нажитое имущество принадлежит ей. Это позволило снять обеспечительные меры с недвижимости, включая жилой дом, участки, четыре квартиры и земельный участок под «Пражским клубом» в Казани. Однако финансовый управляющий пытается признать этот договор ничтожной сделкой, указывая, что банки-кредиторы не были уведомлены о его наличии при заключении договоров поручительства в 2021–2024 годах.

Айрат Миннуллин остается в СИЗО, обвинение ему до сих пор не предъявлено — он находится в статусе подозреваемого.

Айтишник без интернета

10 февраля в Марий Эл задержали основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова. Его обвинили в мошенничестве с земельными участками на 20,5 млн руб. Также задержали главу администрации Оршанского района Александра Плотникова и его первого заместителя Ивана Михеева. По версии следствия, с мая 2013 года по май 2023 года через подконтрольные компании предприниматель незаконно получил 47 земельных участков, переоформляя их из аренды в собственность по заниженным ценам.

Сам Юрий Усков связал задержание с публичной позицией против застройки рекреационных территорий в Йошкар-Оле. «На этой неделе должны были состояться суды. И, видимо, было решено меня закрыть, чтобы уменьшить возможный общественный резонанс», — заявлял предприниматель.

Основатель IT-компании iSpring Юрий Усков

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Основатель IT-компании iSpring Юрий Усков

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Дело вызвало резонанс. Первыми отреагировали военкоры: брат задержанного разработал систему РЭБ «Покров», подавляющую дроны в зоне СВО. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета по безопасности разобраться. Глава СКР Александр Бастрыкин взял дело под контроль.

12 февраля суд избрал Ускову меру пресечения в виде запрета определенных действий вместо домашнего ареста. Предпринимателю запретили пользоваться телефоном и интернетом, за исключением экстренных вызовов и общения с судом и адвокатами. Александра Плотникова и Ивана Михеева отпустили.

Защита указывала, что компании Ускова обеспечивают работой 750 человек и платят в бюджет Марий Эл более 873 млн руб. налогов ежегодно. Кроме того, предприниматель направил 90 млн руб. на поддержку СВО, а его предприятия поставили военное оборудование на сумму более 200 млн руб.

22 августа суд поместил Ускова под домашний арест после того, как он не явился на следственные действия из-за поездки к сыну в зону СВО. Однако 1 сентября Верховный суд Марий Эл отменил домашний арест, удовлетворив жалобу защиты.

Собачья ответственность

Владелец промбазы в Самосырово Иосиф Лифшиц предстал перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, он содержал на территории базы 17 собак, которые вели себя агрессивно и представляли опасность для граждан. Ограждение позволяло животным свободно покидать территорию. Ход расследования находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Владелец промбазы Иосиф Лифшиц (слева)

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Владелец промбазы Иосиф Лифшиц (слева)

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Утром 9 ноября 2024 года в поселке Константиновка на 48-летнюю местную жительницу, шедшую на работу, напали десять собак. Тело погибшей обнаружили прохожие. Как позже стало известно в суде, женщина успела позвонить в службу «112»: диспетчеры слышали ее крики на фоне собачьего лая. Сотрудники службы 11 раз пытались перезвонить, пытаясь уточнить адрес происшествия, но женщина уже не отвечала.

В ходе процесса показания свидетелей разошлись. Также в ходе допросов выяснилось, что примерно в двух километрах от базы Лифшица обитала другая стая из десяти собак, которые набрасывались на проезжавшие автомобили. Служба отлова «Зооцентр» трижды выезжала в Самосырово в 2024 году и отловила пять животных, однако сотрудники службы несколько раз не могли попасть на территорию промбазы.

Защита настаивает, что Иосиф Лифшиц не был владельцем собак, а лишь заботился о них, так же как и арендаторы базы. Адвокат заявил, что согласно федеральному закону об ответственном обращении с животными фигурант дела не может нести ответственность за действия безнадзорных собак. По версии защиты, животных на территорию подбрасывали местные жители.

Казанские зоозащитники поддержали эту позицию, собрав около 600 подписей под обращением к президенту России и руководителю Татарстана с просьбой прекратить преследование Лифшица. Волонтеры также сообщили, что из 17 собак, изъятых с базы в ходе следствия, восемь погибли.

Лжеспециалист

В декабре начался процесс против 44-летнего Марселя Сультеева, который выдавал себя за дипломированного психолога. Его обвиняют в изнасиловании четырех клиенток, насильственных действиях сексуального характера в отношении пятой и мошенничестве — он похитил более 813 тыс. руб. у девяти пострадавших, обещая психологическую помощь. Следствие установило, что специального психологического образования и медицинской лицензии у обвиняемого не было, хотя он представлялся кандидатом психологических наук.

Марсель Сультеев

Фото: Виктор Штерн, Коммерсантъ Марсель Сультеев

Фото: Виктор Штерн, Коммерсантъ

Перед началом закрытого заседания Марсель Сультеев обратился к журналистам с объяснениями. По его версии, обвинения появились после того, как он дал в долг крупную сумму некоему продюсеру. «Чтобы не возвращать долг, эта женщина решила лишить меня бизнеса, соцсетей и репутации. Она объединилась с моими соседями, а также несколькими клиентками, которые и написали заявления», — заявил он.

Марсель Сультеев также утверждал, что против его шестилетнего сына совершили преступление сексуального характера, чтобы его шантажировать. Это заявление следствие проверила и прекратила дело за отсутствием состава преступления: проверки, включая проверку на полиграфе, не подтвердили факты. Суд продлил содержание Сультеева под стражей до 17 мая 2026 года. Процесс идет в закрытом режиме.

Семья Сультеевых владеет несколькими объектами недвижимости, включая квартиру в центре Казани и таунхаус площадью 85 кв. м под городом стоимостью около 20 млн руб.

Беспилотная давность

30 июня завершилось многолетнее дело против бывшего главы ОКБ им. Симонова Александра Гомзина. Верховный суд Татарстана приговорил его к восьми годам лишения свободы за мошенничество на 494 млн руб., но тут же освободил от наказания из-за истечения сроков давности. Суд также удовлетворил иск Минобороны на 494 млн руб.

Экс-генеральный директор и главный конструктор «ОКБ Симонова» Александр Гомзин

Фото: ОКБ им. Симонова Экс-генеральный директор и главный конструктор «ОКБ Симонова» Александр Гомзин

Фото: ОКБ им. Симонова

История началась в 2011 году, когда казанское ОКБ им. Симонова выиграло конкурс Минобороны на разработку тяжелого беспилотника «Альтаир» на сумму 1 млрд руб. В 2017 году начались летные испытания аппарата. Однако в апреле 2018 года Гомзина задержали, обвинив в хищении 900 млн руб., выделенных правительством на разработку БПЛА. Впоследствии формулировка обвинений изменилась — следствие считало, что фигурант заключил фиктивные договоры с подконтрольными фирмами «Милтек» и «Спутник» на НИОКР по проектам беспилотников. В октябре 2018 года Минобороны прекратило разработку «Альтаира» на базе казанского бюро и передало проект Уральскому заводу гражданской авиации. Всего на разработку в Казани было выделено 3 млрд руб.

Судебные процессы шли в закрытом формате, дело дважды возвращалось из Генпрокуратуры обратно в татарстанский суд.

