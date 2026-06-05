Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

До сентября на ЕКАДе откроют движение по всем шести полосам

До сентября 2026 года на Екатеринбургской кольцевой автодороге откроют движение по всем шести полосам на участке протяженностью 2,6 километра, между Тюменским и Режевским трактами. Такую задачу поставил губернатор Свердловской области Денис Паслер, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2026 году дорожные работы в области охватят более 400 километров региональных и муниципальных дорог. Запланированы работы на 74 объектах региональной сети: строительство и реконструкция десяти участков, капитальный ремонт 12 участков, ремонт 52 участков. Всего обновят около 300 км. На ремонт почти 113 километров муниципальных дорог выделено более 7 млрд руб.

Объем дорожного фонда региона в 2026 году составляет 40,5 млрд рублей, из которых 6,1 млрд рублей — из федерального бюджета. Как отметил губернатор в соцсетях, все работы идут по графику, а в территориях вопрос находится на личном контроле глав.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев добавил, что в Екатеринбурге готовность транспортной развязки у концерна «Калина» составляет 86%, ввод в эксплуатацию намечен до конца года. В Нижнем Тагиле завершается строительство Черноисточинского шоссе и очистных сооружений. Дорога уже открыта, все работы планируется закончить летом. Помимом этого, продолжается реконструкция улицы Александра Козицына в Верхней Пышме и улицы Кировградской в Кировграде.

Анна Капустина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд