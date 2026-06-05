До сентября на ЕКАДе откроют движение по всем шести полосам

До сентября 2026 года на Екатеринбургской кольцевой автодороге откроют движение по всем шести полосам на участке протяженностью 2,6 километра, между Тюменским и Режевским трактами. Такую задачу поставил губернатор Свердловской области Денис Паслер, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2026 году дорожные работы в области охватят более 400 километров региональных и муниципальных дорог. Запланированы работы на 74 объектах региональной сети: строительство и реконструкция десяти участков, капитальный ремонт 12 участков, ремонт 52 участков. Всего обновят около 300 км. На ремонт почти 113 километров муниципальных дорог выделено более 7 млрд руб.

Объем дорожного фонда региона в 2026 году составляет 40,5 млрд рублей, из которых 6,1 млрд рублей — из федерального бюджета. Как отметил губернатор в соцсетях, все работы идут по графику, а в территориях вопрос находится на личном контроле глав.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев добавил, что в Екатеринбурге готовность транспортной развязки у концерна «Калина» составляет 86%, ввод в эксплуатацию намечен до конца года. В Нижнем Тагиле завершается строительство Черноисточинского шоссе и очистных сооружений. Дорога уже открыта, все работы планируется закончить летом. Помимом этого, продолжается реконструкция улицы Александра Козицына в Верхней Пышме и улицы Кировградской в Кировграде.

Анна Капустина