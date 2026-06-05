Губернатор Чибис предложил перераспределить налоги от маркетплейсов в пользу регионов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выступил с инициативой пересмотреть механизм налогообложения маркетплейсов, чтобы налог на прибыль от онлайн-продаж распределялся между регионами, где фактически совершаются покупки. Об этом он заявил в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Мурманской области призвал изменить порядок налогообложения цифровой торговли

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Губернатор Мурманской области призвал изменить порядок налогообложения цифровой торговли

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам главы региона, стремительный рост электронной коммерции приводит к сокращению числа торговых центров и небольших магазинов. Он отметил, что традиционная розничная торговля уплачивает налоги по месту ведения деятельности, поэтому аналогичный принцип должен распространяться и на цифровые платформы.

Господин Чибис подчеркнул, что закрытие магазинов шаговой доступности негативно сказывается на муниципалитетах, поскольку они теряют часть налоговых поступлений. В связи с этим, считает губернатор, доходы от налогообложения маркетплейсов следует направлять на развитие местной инфраструктуры в тех территориях, где формируется спрос и совершаются продажи.

По мнению главы региона, вопрос требует обсуждения на уровне правительства. Он заявил, что справедливым решением стало бы пропорциональное распределение прибыли и налога на прибыль от цифровой торговли между регионами, где эти доходы создаются.

Губернатор также сообщил, что оборот товаров, реализованных через маркетплейсы в Мурманской области, в 2025 году достиг примерно 130 млрд рублей.

Матвей Николаев