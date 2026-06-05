Путин предложил создать инструменты коллективного инвестирования в городские проекты

Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ предложил создать инструменты коллективного инвестирования в проекты городской среды, чтобы в них могли участвовать граждане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин предложил соединить высокотехнологичные инвестиции, туризм, культуру, креатив и локальную идентичность в рамках специального правового режима. «Нужно предусмотреть возможность коллективного инвестирования в проекты городской среды»,— заявил он.

Президент России объяснил, что такие механизмы позволят гражданам напрямую участвовать в развитии родного края. Он поручил правительству совместно с институтами развития и Агентством стратегических инициатив подготовить необходимую нормативную базу для реализации этой инициативы.