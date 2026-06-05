Минюст расширил реестр иноагентов

Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов журналиста Михаила Маглова, бывшего сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано иноагентом), Станислава Андрейчука, журналиста Виталия Солдатских и режиссера Татьяну Фролову.

Все внесенные в перечень лица распространяли недостоверную информацию о решениях российских органов власти, а также участвовали в создании и распространяли материалы иноагентов, указано в пресс-релизе Минюста. По версии ведомства, Михаил Маглов, Виталий Солдатских и Татьяна Фролова (иноагенты) выступали против специальной военной операции.

Михаил Маглов (иноагент) — журналист-расследователь, лауреат премии «Редколлегия» за участие в подготовке материала об убийстве бывшего нижегородского губернатора и вице-премьер федерального правительства Бориса Немцова. Виталий Солдатских (иноагент) занимается журналистикой с 2013 года, работал в BFM.ru, «РИА Новости», «Коммерсанте» и других изданиях.