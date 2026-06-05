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Санаторий и концертный зал в Сестрорецком курорте планируют открыть в 2026–2027 году

«Группа ЛСР» рассчитывает открыть новый санаторный комплекс и концертный зал на территории Сестрорецкого курорта в конце 2026 — начале 2027 года. Об этом сообщил владелец компании Андрей Молчанов. По его словам, проект станет одним из крупнейших санаторно-курортных объектов, построенных в регионе за последние три десятилетия.

ЛСР планирует открыть санаторий и концертный зал в Сестрорецком курорте в 2026 году

ЛСР планирует открыть санаторий и концертный зал в Сестрорецком курорте в 2026 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ЛСР планирует открыть санаторий и концертный зал в Сестрорецком курорте в 2026 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Общая площадь комплекса составит 33 тысячи квадратных метров. В нем разместятся 399 номеров и около 100 медицинских кабинетов.

Важной частью проекта станет восстановленный курзал. Историческое здание было возведено в 1900 году, однако в годы войны оказалось разрушено после попадания снаряда.

Как отметил Андрей Молчанов, компания воссоздала объект по сохранившимся архивным чертежам, сохранив его исторический облик.

Матвей Николаев

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