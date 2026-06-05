Путин оценил долю рубля в экспортных операциях России в 65%

Доля рубля в экспортных операциях России составляет 65%, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По словам главы государства, Россия в торговых связях с ведущими партнерами использует в основном национальные валюты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Сегодня международная торговля становится более эффективной. Увеличиваются поставки без лишних посредников, развиваются расчеты в национальных валютах, открываются новые (транспортные.— "Ъ") коридоры»,— сказал господин Путин. По его оценкам, глобальная торговая система постепенно уходит от первоначальных принципов Всемирной торговой организации и перестает быть западноцентричной.

«Как пример того, что глобальная торговая система перестает быть западноцентричной, отмечу следующее: за 25 лет доля БРИКС в мировой торговле товарами более чем удвоилась»,— отметил Владимир Путин. В 2025 году на страны объединения пришлась почти четверть мирового экспорта, подчеркнул президент. «Этот показатель продолжает расти неуклонно»,— добавил он.