Путин поручил подготовить стратегии развития автономных систем и цифровых платформ

Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ поручил правительству подготовить национальные стратегии развития автономных систем и цифровых платформ. По мнению господина Путина, без этих технологий невозможен суверенитет государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Важнейшим фактором глобальной трансформации является именно технологический прогресс. По прогнозам ученых, специалистов, те страны или группы стран, которые располагают полным набором собственных технологий в области искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ, станут мощными центрами суверенитета многополярного мира»,— сказал глава государства.

Использование цифровых систем других стран может привести к зависимости государства, считает Владимир Путин. «По сути, перед крупными государствами, настоящими цивилизациями стоит вопрос исторического выбора: либо они создают собственные платформенные и технологические контуры, либо превращаются в цифровую периферию»,— добавил президент.

Подробнее о развитии цифровых площадок в России — в материале «Ъ» «Платформам выстраивают баланс».