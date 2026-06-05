«Газпром» выкупил «СКА Арену»

Хоккейный клуб СКА, генеральным спонсором которого является «Газпром», приобрел 100% уставного капитала ООО «СКА Арена» — владельца самого крупного хоккейного стадиона в мире. Соглашение о намерениях по развитию комплекса подписали на ПМЭФ-2026 глава «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе компании.

«Соглашение подписано в связи с приобретением ООО «Хоккейный клуб СКА», генеральным спонсором которого является ПАО «Газпром», 100% уставного капитала ООО «СКА Арена» (владелец комплекса «СКА Арена»)»,— рассказали в пресс-службе «Газпрома».

«СКА Арена» теперь будет использоваться не только для хоккейных матчей, но и для городских спортивных, культурных и развлекательных мероприятий, а также для развития детского и юношеского спорта, говорится в сообщении.

Карина Дроздецкая