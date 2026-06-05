Группа «Газпром» стала владельцем «СКА Арены» в Санкт-Петербурге

Группа «Газпром» (MOEX: GAZP) приобрела 100% уставного капитала ООО «СКА Арена», которой принадлежит петербургский хоккейный стадион «СКА Арена». Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

О сделке также объявили на ПМЭФ. Так, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали Соглашение о намерениях — оно предполагает совместное развитие массового и профессионального спорта в городе. Стороны также намерены повысить посещаемость мероприятий на «СКА Арене».

Формальным владельцем стадиона стал хоккейный клуб «СКА», купивший компанию-владельца «СКА Арены». Пресс-служба команды уже подтвердила, что будет выступать на арене с сезона 2026/2027.

В пресс-релизе отмечается, что комплекс является самым крупным хоккейным стадионом. «"Газпром" совместно с Правительством Санкт-Петербурга будет помогать клубу "СКА" полностью задействовать потенциал "СКА Арены" в интересах горожан»,— заявили в нефтегазовой компании.