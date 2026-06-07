Организованное молодежное сообщество

Как стало известно “Ъ”, к 21 году лишения свободы потребовал приговорить гособвинитель Алексея Любцова, бывшего руководителя ФГАУ «Ресурсный молодежный центр» (РМЦ). Следствие считает его организатором преступного сообщества, похитившего с помощью фиктивных победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов более 273 млн руб., выделенных из бюджета в виде грантов. Ранее в особом порядке были осуждены четверо сообщников обвиняемого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-руководитель ФГАУ «Ресурсный молодежный центр» Алексей Любцов

Фото: Пресс-служба Министерства по делам молодежи Республики Татарстан Экс-руководитель ФГАУ «Ресурсный молодежный центр» Алексей Любцов

Фото: Пресс-служба Министерства по делам молодежи Республики Татарстан

В Черемушкинском райсуде Москвы в открытом режиме прошли прения сторон по уголовному делу экс-руководителя РМЦ Алексея Любцова, возглавлявшего эту организацию с 2016 года вплоть до ареста в 2022 году. 44-летний экс-функционер обвиняется в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и в особо крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По мнению гособвинителя, организатор аферы, с помощью которой из бюджета было похищено более 273 млн руб., заслуживает наказания в виде 21 года лишения свободы.

Уголовное дело, фигурантом которого является Алексей Любцов, было возбуждено в августе 2022 года следственным управлением СКР по Владимирской области. Именно в этом регионе силовики и выявили криминальную схему, которая в итоге привела их к бывшему руководителю РМЦ.

Как установило следствие, идея хищения бюджетных средств пришла Алексею Любцову в декабре 2018 года, когда возглавляемое им ФГАУ являлось координатором проводимого под эгидой Росмолодежи Всероссийского конкурса молодежных проектов. Его целью являлось «вовлечение молодежи в активную социальную практику, в том числе развитие творческих способностей и повышение ее гражданской активности».

Для осуществления задуманного обвиняемый Любцов, говорится в деле, привлек подчиненного, тогдашнего начальника методического отдела РМЦ Александра Почкина, и своего знакомого, экс-депутата совета народных депутатов округа Муром Александра Ширманова. Последний, в свою очередь, предложил участвовать в махинациях сотрудницам возглавляемого им местного рекламного агентства Марине Бокаревой и Анастасии Смирновой — на них возлагались обязанности по подбору фиктивных грантополучателей, сбор их персональных данных, направление в Росмолодежь фиктивных заявок на реализацию проектов и выдачу грантов, а также обналичивание средств, перечисляемых на расчетные счета фиктивных грантополучателей.

Из материалов дела следует, что в общей сложности члены ОПС использовали данные 145 фиктивных победителей различных проектов, которые никто и не планировал реализовывать.

Среди таковых упоминаются, например, «Экологическая волонтерская экспедиция по водоемам Центральной России», «Турнир по лазерному пейнтболу», «Экскурсии по местам воинской славы 33 региона», «Межрегиональные соревнования по ловле рыбы спиннингом с лодок», «Студенческая лига КВН» и ряд других. На каждый из них было выделено от 1,2 млн до 2,7 млн руб. при максимально возможной сумме субсидии 3 млн руб.

В общей сложности, по данным СКР, в период с января 2019 года по 11 августа 2022 года, когда деятельность ОПС пресекли правоохранители, злоумышленники успели похитить более 273 млн руб.

Отметим, что из всех фигурантов этого дела лишь Алексей Любцов отказался признавать свою вину. Остальные заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с прокуратурой и в прошлом году Муромским горсудом и Черемушкинским райсудом Москвы были осуждены в особом порядке. Так, Александр Почкин и Александр Ширманов получили шесть и семь с половиной лет колонии строгого режима соответственно, а Марина Бокарева и Анастасия Смирнова по четыре года. Исполнение наказания двум последним отсрочено до достижения их детьми 14-летнего возраста.

Защита Алексея Любцова обсуждать выдвинутые против него обвинения и запрошенный прокурором срок отказалась, сославшись на отсутствие разрешения со стороны доверителя.

Олег Рубникович