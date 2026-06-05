Путин заявил на ПМЭФ о крупнейшей трансформации мира

Мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

«Европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны. Эти процессы возникли не сами по себе. Они стали следствием того, что мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию»,— сказал Владимир Путин.

Такая трансформация, по его словам, не переход от одной фазы цикла к другой, «происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития».

«Мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран, когда возможности получают миллиарды людей, которые раньше были на периферии глобальной экономики»,— добавил Владимир Путин.