Бетонное предсказание

В субботу, 6 июня, в Париже пройдет решающий женский матч Открытого чемпионата Франции, в котором россиянка Мирра Андреева сыграет со 114-й ракеткой мира полькой Майей Хвалиньской. 19-летней россиянке, которая в понедельник, 8 июня, с восьмого места в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) переместится на шестое, предстоит иметь дело с одной из самых сенсационных финалисток мейджоров за всю историю. Впечатлениями и размышлениями после тренировки Андреевой делится корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева (слева) попробует превзойти достижение своего тренера Кончиты Мартинес, которая в 2000 году проиграла финал Roland Garros

Фото: Евгений Федяков, Коммерсантъ Мирра Андреева (слева) попробует превзойти достижение своего тренера Кончиты Мартинес, которая в 2000 году проиграла финал Roland Garros

Фото: Евгений Федяков, Коммерсантъ

На тренировку перед главным пока матчем в ее карьере, проходившую на пятом корте Roland Garros, Мирра Андреева надела джерси французской футбольной сборной с Галльским петушком, только не синее, а модного мятного оттенка. На спине и груди красовался номер 26. Понять, что символизировало это число, можно было без труда.

Антураж тоже соответствовал сути момента.

Со стороны корта Philippe Chatrier российской теннисистке, улыбаясь и пробуя на зуб чемпионский трофей своего любимого турнира, желал удачи 14-кратный победитель Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль. Фотография испанца, которая теперь висит над 17-м выходом с главной арены парижского теннисного центра, была заметна отовсюду. А вот надпись, сделанную черным маркером на сером бетонном парапете рядом со скамейкой, на которую Андреева положила чехол с ракетками, могли прочитать лишь несколько человек, просочившихся на места в первом ряду. Она гласила: «Future champion». Дождавшись, когда стоявший рядом секьюрити отвернулся, корреспондент “Ъ” перегнулся через ограждение и трижды постучал пальцем о деревянное сиденье. Уж больно хотелось, чтобы эти два слова оказались не сглазом, а точным прогнозом.

После разминки с резиновым жгутом россиянка под руководством своего тренера испанки Кончиты Мартинес последовательно проверила точность ударов справа, слева, подачи и приема. Закончилось все королевским подарком для болельщиков: раздачей автографов и селфи-сессией, продолжавшейся несколько минут. После этого сотни три теннисных фанатов стоя приветствовали Андрееву. До начала финала против Майи Хвалиньской оставались сутки и еще полтора часа.

Пожалуй, у этой тренировки была лишь одна особенность. Больше половины отведенного времени ударами с Андреевой обменивался не постоянный спарринг-партнер Алексей Ватутин, а неизвестный молодой человек — левша. Ведь Майя Хвалиньская, с которой россиянке предстоит иметь дело в субботу, при подаче и ударе открытой ракеткой держит ее именно левой рукой, а теннис против левшей имеет свои нюансы, особенно на приеме их косых подач во второй квадрат.

Расклад сил перед финалом вроде бы очевиден. Андреева, которая вышла в финал Roland Garros спустя пять лет после того, как ее соотечественница Анастасия Павлюченкова уступила на решающей стадии этого турнира чешке Барборе Крейчиковой,— безоговорочный фаворит.

И пока невозможно представить, чтобы французский мейджор выиграла польская теннисистка, которая в рейтинге стоит лишь 114-й. Однако такое впечатление может быть обманчиво. Финал — это всего лишь один матч, и стоит фавориту в чем-то ошибиться, как титул уходит аутсайдеру.

О том, какой тактики стоит придерживаться Андреевой в игре с тягучей соперницей из Польши, которая за счет своей старательности и неутомимости уже сломила сопротивление Анны Калинской и Дианы Шнайдер, корреспонденту “Ъ” рассказала заслуженный тренер Евгения Манюкова.

«В игру Хвалиньской со свечками, резаными и укороченными ударами ввязываться нельзя. Надо не позволять сопернице раскручивать мяч, а действовать активно, используя переводы по линии, и как можно чаще входить в корт»,— отметила бывшая наставница восьмой ракетки мира Екатерины Макаровой, приехавшая в Париж с российскими юниорами.

Для такой игры, разумеется, важен соответствующий настрой — последовательность и твердость. А в прошлые годы Андреевой не всегда удавалось раскрыть свой талант в самых главных матчах. Однако есть ощущение, что принципиальная победа в полуфинале над Мартой Костюк, самой трудной соперницей россиянки на нынешнем турнире, может открыть для нее портал в новый этап карьеры. Этап, который начнется первым титулом на турнирах Большого шлема.

Евгений Федяков