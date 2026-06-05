Суд изъял в пользу РФ активы семьи Хахалевых и доверенных лиц

Октябрьский райсуд Краснодара обратил в доход Российской Федерации имущество бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, членов ее семьи и аффилированных лиц, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. В казну передают четыре коммерческие компании, 73 земельных участка, около 100 жилых и нежилых зданий и помещений, а также денежные средства в объеме 15,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Хахалева

Фото: Краснодарский краевой суд Елена Хахалева

Фото: Краснодарский краевой суд

Иск об изъятии имущества семьи Хахалевых был подан Генпрокуратурой РФ. Суд признал, что в период работы в краевом суде Елена Хахалева использовала свои полномочия с целью извлечения прибыли. Такие же действия совершала ее сестра Наталья Хахалева, которая до апреля текущего года была судьей Арбитражного суда Краснодарского края. В результате незаконных судебных решений бывший муж Елены Хахалевой Роберт Хахалев и его компаньоны получили сельхозугодия площадью более 12,5 тыс. га. Это позволило семье непрерывно обогащаться и преобразовывать доходы в движимое и недвижимое имущество, дорогостоящие транспортные средства, предмеры роскоши и иные активы, сообщили в суде.

Елена Хахалева, которую называют «золотой судьей», получила известность в 2017 году после роскошной свадьбы ее дочери. Судья ушла в отставку в 2019 году, а затем в отношении нее было возбуждено дело о мошенничестве при получении зарплаты. В настоящее время Елена Хахалева находится за пределами России.

Анна Перова, Краснодар